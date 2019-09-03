الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 18 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وعلى صعيد متصل، علق 200 أسير فلسطيني في معتقل "ريمون" الإسرائيلي اليوم إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي شرعوا به يوم أمس للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون".

وأفاد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه تم الاتفاق خلال جلسات حوار بين ممثلي الأسرى من عدة سجون ومصلحة إدارة السجون على تعليق الإضراب مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى. اقرأ أيضاً.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من القدس والضفة

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