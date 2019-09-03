كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الابنة الرئاسية ومساعدة البيت الأبيض إلى بوغوتا، كولومبيا، في مهمة للنهوض بمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التي أطلقتها إدارة ترامب هذا العام، وجذبت إطلالتها المميزة الجمهور، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي بكثرة صور مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، خلال زيارتها إلى أمريكا اللاتينية حيث اختارت قصة شعر قصيرة وثوبا أزرق مع حزام أحمر يبلغ ثمنه 170 دولارا وارتدائها ثوبا ناصع البياض عند وصولها إلى العاصمة بوغوتا.

وتخلت إيفانكا عن علامتها المميزة وهي شعرها الطويل وقامت باستبداله بقصة على طول الكتف، وبرأي صحيفة ديلي ميل، كان على إيفانكا تقصير شعرها أكثر من ذلك.

وعلق المستخدمون على إطلالتها الجديدة، حيث اختلفت الآراء بين الإيجابية والسلبية، وأعجب بعضهم بالمظهر وقالوا أنها متميزة جدا، أما آخرون فأبدوا اشتياقهم لمظهرها القديم.

وكتب أحدهم على تويتر، يبدو أن إيفانكا تحضر نفسها لحملة الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت مستخدمة أخرى، من يكترث لشعر إيفانكا القذر، نحن من دفعنا ثمنه، وهي لم تنتخب لتمثلني بأي طريقة.

ظهرت إيفانكا خلال 2018 بالعديد من التصميمات التى تميزت بكثير من الرصانة والأناقة، وتميل إلى التصاميم التي تظهر أنوثتها وتليق بجسمها، وتحرص دائما على التنوع فى خياراتها، ولكن تأرجحت إطلالتها خلال هذا العام بين التوفيق والإخفاق.

وفى هذا السياق نستعرض فى السطور التاليه أبرز أسعار إطلالات إيفانكا فى 2018 ...

-أطلت إيفانكا بتنورة متوسطة الطول جمعت بين اللونين الكحلي والأبيض، من توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la renta، وبلغ سعرها 1,190 دولار، ونسقت معها بلوزة من نفس قماش التنورة "التويد"، وبلغ ثمنها 2,490 دولار.

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-واختارت فستان مطبوع برسومات بالألوان الأحمر والزيتي والذهبي، ويبلغ ثمنه نحو 100 دولار فقط من zara .

-وارتدت فستان أبيض من Emilia Wickstead، جمع بين البساطة والعصرية، كما زين بمجموعة من الأزرار باللون الأسود وبحزام عريض أسود حول منطقة الخصر، وبلغ سعر الفستان 2,110 دولار.

-اختارت إيفانكا بإطلالة من مجموعة Ralph Lauren، وارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأخضر الهادئ، وتميز التصميم بوجود حزام رفيع حول منطقة الخصر، الذي نسقت معه حذاء أنيق ذا كعب عالى، وبلغ سعره حوالى 1800 دولار.

- اعتمدت أيضا فى احدى المرات على الظهور بفستان مميز بصيحة الكاروهات من علامة أوسكار دي لا رنتا، وبلغ سعره 766 دولار.

- ارتدت فى إحدى المناسبات جاكيت وتنورة متوسطة الطول باللون الأخضر الفاتح، وتميز التصميم بنقوش الورد المبهجة، وحمل التصميم توقيع علامة Alessandra Rich، وبلغ سعره 1,713 دولار أمريكى.

-اختارت إطلالة كلاسيكية من علامة Sandro، حيث ارتدت جاكيت أحمر بلغ سعره 455 دولارا، مع بنطال أحمر بـ250 دولارا، ونسقت معهما حذاء أنيق ذا كعب عالي.

- ظهرت بإطلالة حيوية من توقيع Alessandra Rich، حيث ارتدت فستانا كحلى طويل اتسم بصيحة polka dot، كما نسقت معه حزام عريض باللون الأبيض حول منطقة الخصر، وبلغ سعر التصميم 1,413 دولار أمريكى، وانتعلت معه حذاء ذا كعب عالى باللون الكحلي.

- اعتمدت خلال زيارتها لكلية الأمير جورج المجتمعية لمناقشة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع أطفال المدارس الثانوية، على فستانا متوسط الطول باللون الأبيض ومزود بالزهور المطرزة من تصميم "Leomie"، وتميز الفستان بأنه جمع بين البساطة والأناقة وبلغ سعره 667 دولار أمريكى.

-تألقت ببدلة باللون الرمادي من علامة Altuzarra، وتميز التصميم بالكامل بنقشة الكاروه البارزة،وتكونت البدلة من جاكيت بلغ سعره 2,195 دولار، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول بلغ ثمنها 725 دولارا.