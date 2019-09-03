كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار دوريان المتوقّف على جزر البهاما يضعف قليلا لكنه لا يزال خطيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المركز الوطني للأعاصير الذي يتخذ من ميامي مقرا له إن إعصار دوريان أحد أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي سجل ضعيفا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء حيث ظل متوقفًا على جزيرة جراند باهاما.

وكان دوريان يقصف جزر البهاما لعدة أيام، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في جزر أباكو في شمال جزر البهاما وإغراق المنازل بمياه الفيضان قبل تقدمها المتوقع على الساحل الأمريكي، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص.

إلا أن الإعصار تراجع إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير سيمبسون للرياح المكون من خمس خطوات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 120 ميلًا في الساعة (195 كم ساعة)، أي أقل من 130 ميلًا، وفقًا لما ذكرته هيئة إن إتش سي. ومن المتوقع أن يبقى في وضعه حتى وقت متأخر على الأقل في الصباح.

وقال رئيس وزراء "جزر البهاما" هوبير مينيس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "نحن في خضم مأساة تاريخية في أجزاء من شمال جزر البهاما".

وأضاف: "مهمتنا وتركيزنا الآن هو البحث والإنقاذ والإنعاش".

وأضاف أن خفر السواحل الأمريكي كان على الأرض في أباكو وأنقذ عددًا من الأفراد المصابين. وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفيات في نيو بروفيدنس، الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

وقال الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يصل إلى 13000 منزل في جزر البهاما قد دمرت أو تضررت بشدة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنجرف دوريان إلى الشمال الغربي في وقت متأخر يوم الثلاثاء وتطارد سواحل فلوريدا وساوث كارولينا وجورجيا.

وقد أخبر خبراء الأرصاد فلوريديان بعدم التهاون، حيث من المتوقع الآن أن تبقى العاصفة قبالة الساحل.

وقال "روبي بيرج" المتخصص في الأرصاد الجوية والأعاصير في المركز الوطني للصحة: "الأمر ليس بعيدًا عن الشاطئ".

وأضاف: "كل ما يجب القيام به هو الركض غربًا قليلًا ولديك إعصار كامل يمر عبر فلوريدا، ولا أحد خارج الغابة".

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وأصدرت تسع مقاطعات في فلوريدا عمليات الإجلاء الإلزامي. وشملت أجزاء من مقاطعة دوفال، موطن جاكسونفيل، وواحدة من أكبر مدينتين في فلوريدا، وبعض المناطق في مقاطعة بالم بيتش، موطن منتجع ترامب مار لاغو.

وحث حاكم فلوريدا رون ديسانتيس سكان المناطق الساحلية على الاستجابة لأوامر الإخلاء.

وكان من بين الذين تم إجلاؤهم "سو واطسون" البالغ من العمر 93 عامًا ويقيم في مجتمع للتقاعد في كيسيمي بوسط فلوريدا.

وقالت واتسون: "كنت مستعدًا تمامًا للبقاء في المنزل حتى اضطروا إلى إغلاق المياه".

وتسببت العاصفة في خراب المسافرين على الساحل الشرقي لفلوريدا، حيث تم إغلاق بعض المطارات ومحطات البنزين.

وقالت في بيان أن مطار اورلاندو الدولي أحد أكبر مطارات الولاية يعتزم وقف العمليات التجارية في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء بسبب العاصفة.

وأمر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري مكماستر بالإجلاء الإلزامي لأجزاء من ثماني مقاطعات ساحلية اعتبارا من ظهر يوم الاثنين.

وأعلن مسؤولو إدارة الطوارئ أن أكثر من 830.000 شخص كانوا تحت أوامر الإخلاء في تشارلستون والمجتمعات الساحلية الأخرى في الولاية.

وقال مكتب كيمب على موقع تويتر على الإنترنت أن حاكم جورجيا بريان كيمب أمر بالإجلاء في ست مقاطعات ساحلية، بما في ذلك جميع سكان سافانا البالغ عددهم 150 ألف نسمة، والذي بدأ سريانه أيضًا ظهر الاثنين.

وأعلن مكتب ولاية فرجينيا رالف نورثهام حالة الطوارئ في ولايته يوم الاثنين، ويتوقع أن تكون العاصفة الساحلية قد تضرب الساحل الجنوبي الشرقي يوم الخميس.