كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم العالمية تتعثر نحو أدنى مستوياتها في شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الأسهم العالمية نحو أدنى مستوياتها في شهرين في اليوم الثلاثاء حيث دفعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى الملاذ النسبي للذهب والين الياباني والديون الحكومية.

وكان الجنيه الإسترليني هو المحرك الأكبر في أسواق العملات، حيث اقترب من أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات مع استعداد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمواجهة مع البرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين، استولت الأسواق العالمية على بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الضعيفة في أوروبا والصين والتي أثارت المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يكافح على العديد من الجبهات.

وانخفض مؤشر الأسهم العالمية.MIWD00000PUS بنسبة 0.2٪ اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى أدنى مستوى له منذ شهرين في أوائل أغسطس. كان مؤشر الأسهم الآسيوية.MIAPJ0000PUS منخفضًا بنسبة 0.7٪.

وفي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أظهرت التوترات إشارة ضئيلة على التراجع رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنهم سيجتمعون لإجراء محادثات هذا الشهر.

وقال "مارك هيفيل" كبير مسؤولي الاستثمار في UBS Global Wealth Management: "نظرًا لأن النزاع التجاري أصبح القوة الدافعة وراء أسواق الأسهم، فإننا ننصح بعدم إضافة زيادة كبيرة في التعرض للأسهم، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين لديهم تخصيص استراتيجي مناسب".

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وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن جني المستثمرون أرباحًا من سلسلة من ثلاثة أيام شهدت ارتفاع المؤشرات بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد. وانخفض مؤشر الأسهم الأوروبية.MSER بنسبة 0.3 ٪.

وعززت الابتعاد عن الأسهم الطلب على الدين الحكومي مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأساسية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، حيث عزز المستثمرون أيضا رهاناتهم بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود.

ويأمل مراقبو السوق أن تؤدي البيانات الأمريكية إلى تقويض بعض هذه الرهانات الهبوطية على الاقتصاد العالمي من خلال استطلاعات من معهد إدارة التوريد في وقت لاحق من اليوم بينما من المقرر صدور بيانات جداول الرواتب الأمريكية يوم الجمعة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نقطتين أساسيتين إلى 1.482٪ US10YT = RR، منخفضًا عن أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.443٪. حيث انخفض العائد أكثر من 50 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2011.

وتمشيًا مع المزاج العام من النفور من المخاطرة، ارتفع الين بنسبة 0.2 ٪ مقابل الدولار في حين أن الذهب XAU = ثبت نحو أكثر من أعلى مستوى في ست سنوات.

وفي سوق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.20 دولار إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، حيث أدى الإنذار الضمني لرئيس الوزراء جونسون إلى المشرعين لدعمه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة انتخابات، إلى دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول البريطانية.

