كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتقدم بشكوي لمنظمة التجارة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت دولة الصين، أمس الإثنين، بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بعدما فرضت واشنطن رسومًا جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ، على واردات بمليارات الدولارات من المنتجات الصينية.



وأفادت وزارة التجارة بأن "هذه الرسوم الأمريكية تشكِّل انتهاكًا جديدًا للتوافق التي تم التوصل إليه بين رئيسي البلدين في أوساكا في اليابان نهاية يونيو خلال قمة مجموعة العشرين التي شهدت الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن".



كما أعربت الصين عن إستيائها مستاءة من قرارات واشنطن، وأنها ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة، كما ذكرت الوزارة أنها قدَّمت الشكوى إلى مجلس تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.