كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإشتراكيون الإسبان يقدمون مقترحات لاتفاق حكومي.. وتوقعات بإجراء انتخابات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بارز بالحزب أن الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" يعتقدون أن الانتخابات المتكررة من المرجح أن تنشر اليوم الثلاثاء أكثر من 300 مقترح سياسي في محاولة أخيرة لتأمين الحلفاء لتشكيل حكومة.

وكانت السياسة الإسبانية في حالة من الجمود منذ الانتخابات الوطنية التي أجريت في أبريل والتي فاز بها الاشتراكيون، ولكنهم فشلوا في الحصول على ما يكفي من المشرعين للحكم دون دعم الأحزاب الأخرى.

وقال المصدر أن مقترحات الثلاثاء التي تهدف إلى حث يونيداس بوديموس لدعم الحكومة الاشتراكية تشمل إصلاحات العمل والمعاشات والعقارات التي قد ترضي الحزب المتطرف.

ولكن المصدر المطلع على تفكير سانشيز قال: "الاشتراكيين يرون الآن أن تكرار الانتخابات سيناريو محتمل".

وما نراه هو فرصة بنسبة 30 ٪ لصفقة حكومية، و70 ٪ من تكرار الانتخابات. ولكننا نعمل على نسبة 30٪.

وقال بوديموس أن المقترحات تبدو مثيرة للاهتمام لكنها كررت طلبًا سابقًا مفاده أن الاشتراكيين بحاجة إلى أن يكونوا على استعداد لتقاسم السلطة معهم - وهو أمر استبعدوه مرارًا.

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وأضاف: "لا يمكن لشخص ما أن يكون لديه نصف دعم المواطنة أن يتظاهر بأن لديه كل القوة. قال بابلو إيجليسياس، قائد قناة بوديموس.

وحصل الاشتراكيون على 28.7 ٪ من الأصوات في أبريل.

وإذا لم يكن هناك اتفاق على الحكومة بحلول 23 سبتمبر، فستجرى الانتخابات المتكررة في 10 نوفمبر.

وقال إجليسياس: "لقد أظهر بيدرو سانشيز أنه يريد الانتخابات. آمل أن يفكر في الأمر".

ومن المقرر أن يقدم سانشيز مقترحات السياسة في حدث الحزب الاشتراكي.