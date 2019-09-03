كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النفط ينخفض تحت ضغط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1٪ اليوم الثلاثاء متأثرة بالنزاع التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والصين الذي تأثر بالاقتصاد العالمي بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج أوبك والنفط الروسي.

وانخفض سعر الخام الأمريكي CLc1 بمقدار 65 سنتًا أو 1.19٪ إلى 54.45 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام برنت LCOc1 بمقدار 47 سنتًا إلى 58.19 دولارًا للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تعريفة بنسبة 15٪ على مجموعة متنوعة من البضائع الصينية، وبدأت الصين في فرض رسوم جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، مما أدى إلى تعميق الحرب التجارية التي استمرت أكثر من عام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين سيواصلان الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر.

أظهرت بيانات البنك المركزي أيضًا اليوم الثلاثاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد اتسع بمعدل أقل من التقديرات خلال الربع الثاني حيث تم تنقيح الصادرات في مواجهة النزاع التجاري الأمريكي - الصيني المطول.

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في OANDA: "سوف يكافح النفط لإحراز تقدم كبير هذا الأسبوع مع عدم إحراز تقدم في المحادثات التجارية أو الاجتماعات، وحتى البيانات الضعيفة من آسيا والتشقق المحتمل لعزم أوبك على التحكم في الإنتاج".

وارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر أغسطس للشهر الأول من هذا العام حيث تفوق ارتفاع المعروض من العراق ونيجيريا على ضبط النفس من قبل المملكة العربية السعودية الكبرى والخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية على إيران.

وارتفع إنتاج النفط الروسي C-RU-OUT في أغسطس إلى 11.294 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا المعدل الذي تعهدت به موسكو للحد من الإنتاج بموجب اتفاق مع المنتجين الآخرين وبلغ أعلى مستوى له منذ مارس، حسبما أظهرت بيانات يوم الاثنين.

وسيتم تأجيل البيانات المستحقة هذا الأسبوع على مستويات المخزون في الولايات المتحدة يومًا ليوم الأربعاء والخميس بسبب عطلة يوم العمل الأمريكي يوم الاثنين.

وقال جريج ماكينا الخبير الاستراتيجي في ماكينا ماكرو "ما هو سيء بالنسبة لتوقعات النمو العالمي هو أمر سيء بالنسبة للنفط في الوقت الحالي ولا يمكن إلا للتأثيرات الضخمة في المخزونات أن تؤخر ذلك الانجراف نحو الانخفاض".