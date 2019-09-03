افقد وزنك بدون ريجيم.. تعرف على الخطوات

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نعلم جميعًا أن معظم برامج الرجيم تفشل والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه أثناء اتباع نظام غذائي يشعر الشخص أنه فقد حريته نتيجة للقيود التي فرضها على أسلوب حياته وعادات الأكل.

واحدة من الأساطير الشائعة المحيطة بفقدان الوزن هو أنه يجب الحد من تناول الطعام، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى فقدان الوزن، الا انها ليست الطريقة الوحيدة. هناك الكثير من الطرق الأخرى لفقدان الوزن والتي لا تتعلق بتناول الطعام، وهي أسهل بكثير من اتباع نظام غذائي.

في هذه المقالة سوف اقدم لكم بعض الطرق لفقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي.

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• النوم وفقدان الوزن: كلما قل نومك كلما زاد احتمال زيادة وزنك. لقد وجد أن النوم لمدة 6 ساعات بدلًا من 8 قد يزيد وزنك بشكل كبير.

• الأكل العاطفي: يمكن أن يكون الاكتئاب أو الإجهاد أو القلق أو الخوف السبب الرئيسي في تناول الطعام وليس الجوع. الكثير من الناس يأكلون كلما شعروا بالاحباط. في مثل هذه الحالة، يجب التعامل مع هذه المشاعر وليس عاداتك الغذائية.

• كمية الطعام في طبقك: تؤثر كمية الطعام في طبقك مباشرة على كمية الطعام الذي تتناوله، فملء طبقك تمامًا بالطعام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع مبكرًا.

• ترتيب الطعام: يمكن أن تجعلك البروتينات تشعر بالشبع قبل البدء في تناول أنواع أخرى من الطعام. ابدأ دائمًا بتناول اللحوم أو الدجاج أو أي بروتينات تخطط لتناولها في ذلك اليوم. بعد الانتهاء من البروتينات تمامًاأ يمكنك الانتقال إلى الأنواع الأخرى من الطعام وستجد أنك تتناول كميات أقل من الطعام.

• الكحول: بالإضافة إلى كونه سبب في العديد من المشاكل الصحية، يؤدي الكحول إلى تحفيز شهيتك لتناول المزيد من الطعام وبالتالي يمكن أن يزيد وزنك. تجنب الكحول لتحسين الصحة وشكل الجسم.

أتلقى رسائل إلكترونية من أشخاص يسألونني عن الفترة التي ينبغي أن يقضوها لممارسة التمارين الرياضية من أجل إنقاص وزنهم. من الجيد تمامًا أن ترغب في إنقاص الوزن بسرعة ولكن إذا كنت تعتقد أنه يجب عليك العودة إلى نمط حياتك القديم بمجرد فقدان الوزن فأنت مخطئ.

إذا قمت بذلك فسوف تستعيد الوزن الذي فقدته في أي وقت. من أجل إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي، عليك التأكد من أن تغييرات نمط الحياة التي قمت بتنفيذها دائمة. على سبيل المثال، إذا بدأت الجري لمدة 3 مرات كل أسبوع، فيجب أن يكون هذا الروتين جزءًا من حياتك الجديدة حتي تحافظ علي وزنك المثالي.

