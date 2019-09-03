كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"إغلاق المطارات" و"نشر 12 ألف عسكري".. كيف استعدت أمريكا لـ إعصار دوريان الكارثي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، إغلاق مطارات ولاية فلوريدا الدولية، تحسبا لوصول إعصار "دوريان".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن السلطات في فلوريدا أمرت بنشر نحو 12 ألف عسكري استعدادًا لدوريان، كما أن ولاية جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية أعلنت حالات الطوارئ مع اقتراب إعصار دوريان من البر الرئيسي للولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان في جزر البهاما الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاية فلوريدا تجلي مئات الآلاف من سكانها

وكانت اتخذت السلطات في ولاية فلوريدا، عدة إجراءات وقائية تحسبا لمرور الإعصار دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات، فيما وصفه مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بـ"الكارثي"، وأمرت السلطات بإجلاء مئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية، وأعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا وفي 12 مقاطعة من ولاية جورجيا.

وما زالت جزر الباهاما، تحت خطر الإعصار دوريان مع أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها 300 كلم في الساعة لم يسبق أن شهدها الأرخبيل الكاريبي، فيما يواصل الإعصار تقدّمه نحو الولايات المتحدة، وكما أمرت السلطات في الولايات المتحدة بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية، فيما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كانت مقررة إلى بولندا في عطلة نهاية الأسبوع.

دوريان.. إعصار كارثي

وكما وصف مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، إعصار دوريان بـ"الكارثي" بعد أن ضرب منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاما، المؤلف من نحو 700 جزيرة، وبلغ الفئة الخامسة.

وكشف هيوبرت مينيس، رئيس وزراء، هذا البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي: "نحن نواجه إعصارا... لم تشهد الباهاما مثله من قبل في تاريخها"، مضيفا: "هذا ربما اليوم الأكثر حزنا في حياتي".

Advertisements

من الصعب التنبؤ بقوته

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من ساحل فلوريدا (شمال شرق الولايات المتحدة)، اليوم الثلاثاء، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية.

وقال ترامب عند وصوله البيت الأبيض عائدا من كامب ديفيد الأحد: "من المتوقع أن يضرب الإعصار بداية وبشكل مباشر فلوريدا"، مضيفًا: "يبدو حاليا أنه سيواصل التقدم نحو كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، وسيطال كذلك جورجيا وألاباما".

لكن ترامب، الذي ألغى زيارة كانت مقررة إلى بولندا في عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أنه "لا يزال من الممكن أن يغير مساره".

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماك ماستر حال الطوارئ في الولاية.

وقال إن "قوة الإعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات"، وأمر الحاكم بإجلاء إلزامي لسواحل الولاية وهو إجراء يطال نحو 800 ألف نسمة.

وكما أعلنت حالة الطوارئ كذلك في فلوريدا و12 مقاطعة من ولاية جورجيا، ويتيح هذا الإجراء تحريك أجهزة الطوارئ بشكل أفضل واللجوء إذا لزم الأمر للمساعدة من السلطات الفدرالية.

وأمرت السلطات أيضا بإجلاء إلزامي في المناطق الساحلية في مقاطعات بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا.

ورغم مشاعر الارتياح بين السكان في ميامي، فهم يبقون حذرين، ووزعت سلطات المدينة أكياس رمل للتصدي لفيضانات محتملة.