نشرة إنذارية.. زخات مطرية رعدية قوية في عدد من المدن

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نشرة خاصة، تشير إلى زخات مطرية ينتظر أن تشهدها عدد من مدن المملكة.

وقالت المديرية، إنه من المنظر أن تشهد مدن زخات رعدية محليا قوية اليوم الثلاثاء، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا بعدد من أقاليم المملكة.

السحب غير المستقرة المحملة بزخات رعدية محليا قوية ومرفوقة بهبات قوية تحت الرعد والبرد، ينتظر ان تظهر فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، وهضاب الفوسفاط وكذلك والماس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس والريف، كما ستمتد حتى السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي.

يشار إلى أن عدد من المناطق، منها نواحي تارودانت وإمليل، عرفت خلال الأيام القليلة الماضية سيول خلفت خسائر مادية وبشرية، كما أن دول الجوار، ومنها موريتانيا، تعيش على وقع فيضانات خلفت خسائر ثقيلة في الأرواح والبنية التحتية.