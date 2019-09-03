تاعرابت بعد أول حصة تدريبية مع الأسود: “فخور بعودتي مجددا إلى المنتخب”

أعرب عادل تاعرابت عن سعادته بالعودة إلى حمل قميص المنتخب الوطني، وخوض أول حصة تدريبية مع العناصر الوطنية، أمس الاثنين، بعد غياب دام خمس سنوات.
وقال تاعرابت، بعد نهاية الحصة التدريبية الأولى: “فخور بعودتي مجددا إلى المنتخب بمدربه الجديد، وزملاء جدد، إنني سعيد مرة أخرى بالعودة، والتواجد هنا”.
وأضاف تاعرابت، البالغ من العمر 30 سنة: “أول حصة تدريبية كانت لإزالة العياء، خصوصا بعد خوضي لقاء في الدوري البرتغالي، قبل 24 ساعة فقط”.
ويعود تاعرابت إلى المنتخب، بعد آخر مباراة خاضها في مارس 2014، التي واجه خلالها الأسود وديا المنتخب الغابوني، علما أن أول لقاء لعبه مع المغرب كان وديا، أيضا، ضد جمهورية التشيك، في فبراير 2009.
ووجه البوسني وحيد خاليلوزيتش الدعوة غلى اللاعب بنفيكا البرتغالي، ضمن اللائحة النهائية، التي أعلنها، الأسبوع الماضي، من أجل خوض مباراتين وديتين، أمام كل من بوركينافاسو في 6 شتنبر الجاري، وبعدها بأربعة مع النيجر، وذلك على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش.
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