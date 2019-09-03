المعارضة البريطانية تتمسك بانتخابات جديدة في أسرع وقت

أكدت مسؤولة السياسات القانونية في حزب العمال البريطاني المعارض شامي تشاكرابارتي، الثلاثاء، رغبة حزبها في إجراء انتخابات بالبلاد في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، بحسب راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتابعت: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير الموعد. الأولوية الآن للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق".

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تمرّد نواب من حزبه المحافظ يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، رغم تهديده بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حال هُزم بالبرلمان.

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ويعود النواب، اليوم الثلاثاء، إلى ويستمينستر في وقت يستعدّ نواب محافظون لدعم المعارضة في محاولة فرض إرجاء جديد لموعد بريكست ومنع الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويُفترض أن يجري تصويت أول بشأن جدول بريكست، مساء الثلاثاء، في مجلس العموم.





وإذا كانت نتيجة هذا التصويت سلبية بالنسبة للحكومة، يعتزم جونسون تقديم اقتراح بتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفق مصدر حكومي.

وسيخضع الاقتراح لتصويت النواب، الأربعاء، على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات.

والأسبوع الماضي، قرر جونسون تعليق البرلمان 5 أسابيع حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أثار غضب عدد كبير من النواب الذين اعتبروا ذلك مناورة "لإسكاتهم".