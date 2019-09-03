نووي إيران وصفقة إيكاردي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "انقلاب على الأصدقاء.. أردوغان يصفي حساباته مع منافسيه"، و"بعد ولادة 4 قرود بقطر.. حملة سخرية ضد أكاذيب الحمدين"، و"روحاني: قد نخفض التزامنا بالاتفاق النووي خلال أيام"، و"الحريري: ما فعلته إسرائيل خرق للخطوط الحمراء"، و"مقتل وإصابة 10 طلاب في هجوم على إحدى المدارس بالصين".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "التحالف العربي يسقط طائرة حوثية أطلقت من عمران باتجاه السعودية".

أما في الاقتصاد فتطالعون "اقتصاد تركيا البائس.. انكماش نشاط المصانع للشهر الـ17 على التوالي"، و"مصر تستثمر 237 مليون دولار لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية".

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وإلى الملاعب، تطالعون "باريس سان جيرمان يستعير إيكاردي من إنتر ميلان".

وفي التكنولوجيا، تتابعون "جالاكسي فولد متوفر للطلب المسبق في أمريكا".

وفي الفن "عامر منيب.. عندما يأتي الموت في قمة المجد".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول.

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