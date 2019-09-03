إشادات روسية بمشاركة الإمارات في معرض موسكو الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول بوريس فيتالوفيج، رئيس قسم مديرية تقييم نوعية الشهادات: "اسمحوا لي أن أبدي إعجابي بالفقرة الفنية المقدمة بشكل رائع، وكذلك أقدم شكري على المحاضرة التي قدمها معالي وزير التعليم الإماراتي الذي وضعنا في صورة التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في هذا المجال، في ظل القيادة الشبابية التي عملت كل هذا التطور، والتي يجب أن نتعلم منها ونطبقها على أرض الواقع هنا."

ويقول الرائد فلاديمير ديمبيسكي، ضابط بالمدرسة العسكرية الروسية: "أريد أن أقول لكم أولا إن بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم علاقات متميزة، ومشاركة الإمارات في هذا المنتدى تعد نتيجة هذا التميز في العلاقة، أنا هنا لأول مرة، وما شاهدته هنا في جناحها والعروض المقدمة تثير الارتياح، ولكني للأسف لم أستكمل بعد مشاهدة بقية المعروضات، وما شاهدته يدلل على التقدم الحاصل والتطور المستمر في المجالات التقنية والعلمية من سنة لأخرى وهو سر نجاح الإمارات."

وتقول يلينا الانسكا، محامية: "نريد في البداية أن نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركتها الكبيرة في المنتدى المقام في موسكو، الذي سمح لنا بمشاهدة التجربة الغنية للدولة، وما هو جديد لديها، والتعرف أيضا على ما تمتلكه روسيا في العديد من المجالات، نشكرها أيضا على ما تقدمه في الجناح المخصص لها، ما يعكس أيضا تراث البلاد."