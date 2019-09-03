ولادة أربعة قرود آخر إنجازات تنظيم الحمدين في قطر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

سخر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي من خبر نشرته وزارة البلدية والبيئة في قطر حول ولادة 4 قرود من فصائل نادرة بحديقة حيوانات الدوحة كون تلك الحديقة مغلقة منذ 6 سنوات بزعم تطويرها.



واعتبروا أن نشر مثل هذه الأخبار في ظل استمرار إغلاق حديقة الحيوانات الوحيدة في قطر، التي كان من المقرر افتتاحها قبل عدة سنوات، أحد أبرز نماذج فشل وكذب تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر.

وتم إغلاق حديقة الحيوانات الوحيدة في قطر عام 2013، بدعوى إعادة التطوير والتحديث، وكان من المقرر أن تفتتح عام 2017.

ومنذ إغلاقها وحتى اليوم توالت إعلانات طرح مناقصات عديدة تخص مراحل تنفيذ الحديقة بثوبها الجديد، دون أن يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع.

وجدد الخبر الذي نشرته وزارة البلدية والبيئة في قطر، أمس الإثنين، حول ولادة أنواع من حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض كالقرد البومي وقرد المارموسيت ذي اللحية السوداء، وقرد الأدغال السنغالي وقرد الفيرفيت، وآيل السيكا، والكبش المغربي بحديقة حيوانات الدوحة، سخرية المغردين متهمين وزارة "الحمدين" بالكذب، لافتين إلى أن الحديقة مغلقة، وتساءلوا عن موعد ولادة الحديقة نفسها، مبينين أن هذا هو الخبر الذي ينتظرونه منذ سنوات.

يقول المغرد أحمد الشمري "الحديقة مسكرة (مغلقة) من دهر وهذا فشل واضح وكذب".

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أما المغرد حمد المناعي تهكم عل تغريدة وزارة الحمدين، قائلا "مبروك، يتربون في عزكم، على طاري (سيرة) الحديقة، احنا (نحن) بالأساس عندنا حديقة حيوانات؟ أنا على خبري أنكم قبل 10 سنين قلتوا بتغلقونها للصيانة لفترة سنتين".

بدوره، قال المغرد عبدالعزيز بن ناصر "إلا شخبار (ما أخبار) الحديقة اللي المفروض تكون جاهزة سنة ٢٠١٧ واحنا ما بقى شي وندخل سنة ٢٠٢٠".

من جانبها، المغردة غيم بنت محمد، تساءلت ساخرة "في بلاد في الدنيا ما فيها حديقة حيوانات؟.. تجيبون الكلام لنفسكم، ليش (لما) ما تفتحون الحديقة القديمة، لين (حتى) ترسون لكم على بر بخصوص مشروع تطويرها؟".

بدوره قال حساب باسم "Cats Qatar": "أضم صوتي إلى جميع المغردين الي (الذين) انتقدوكم.. أتمنى افتتاحها مرة ثانية قبل 2030.. مع أن حسب خطتكم المفروض أنكم افتتحتوها قبل كم سنة".

المغردة بنت الفهد تهكمت قائلة: "حديقة الحيوان صارت مثل الحضارات المندثرة نسمع عنها ولا انشوفها كان يا ما كان عندنا حديقة..".

مغرد آخر يحمل اسم "هذا الوقت سيمضي" متوقعا استمرار فشل وزارة الحمدين، قائلا: "على بال ما يفتحون الحديقة.. يكون القرد البومي وربعه انقرضوا".

ومن أبرز وعود حكومة الحمدين الكاذبة بالإضافة إلى مواعيد افتتاح حديقة الحيوانات الوحيدة في قطر، وعد نظام الحمدين الكاذب بتقديم قانون الانتخاب لمجلس الشورى في 2018، ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى أن الحكومة تقوم حالياً بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمام الانتخابات.