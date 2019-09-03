شكرا لقرائتكم العراق يطلق عملية أمنية ضد داعش في الرمادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت قوة عراقية مشتركة، الثلاثاء، عملية أمنية من 4 محاور لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق. كما أفاد مصدر أمني محلي أن العملية المسندة بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي، تستهدف تفتيش جزيرة البغدادي، وصولا إلى بحيرة الثرثار شمالاً، وتعقب خلايا داعش الإرهابية الموجودة في المنطقة المذكورة.

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