مصطفى حسين هنأ باسيل بفوزه مرة جديدة برئاسة التيار الوطني الحر

هنأ رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ الوزير ​جبران باسيل​ بفوزه مرة جديدة برئاسة ​التيار الوطني الحر​. وتمنى النائب حسين للوزير باسيل التوفيق في قيادة التيار الوطني الحر وفق الأسس التي يرفعها لجهة بناء الدولة العادلة والقوية و​مكافحة الفساد​ واطلاق ورشة الاصلاح.

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