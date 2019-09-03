النشرة: لجنة الصحة وافقت على اقتراح قانون متعلق بشراء سيارات من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، بأنّ "​لجنة الصحة النيابية​ وافقت في جلستها اليوم، على اقتراح قانون مقدّم من النائب ​علي المقداد​، يقضي بتعديل المادة 85 من القانون 220/2000 المتعلّق بشراء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سيارة من دون جمارك مهما كان سعرها".

ولفت المقداد إلى أنّه "تبيّن أنّ في عام 2019، تمّ شراء سيارة نوع "لامبرغيني- lamborghini" سعرها حسب ​الجمارك​ 664 مليون ليرة ​لبنان​ية معفاة من الجمارك، وسيارة أُخرى نوع "رولس رويس- rolls royce" سعرها 567 مليون ليرة لبنانية معفاة من الضريبة، وسيارة ثالثة سعرها 448 مليون ليرة معفاة من الجمارك، فضلًا عن سيارات فوق المليون ليرة".

وأوضح أنّ "الاقتراح نصّ على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك، على أن يكون سعر السيارة المستوردة 40 مليون ليرة من بلد المنشأ، ويكون تقريبًا سعرها في لبنان 60 مليون ليرة، وهذا أمر كاف كي يقودوا سيارة بمواصفات جيّدة".