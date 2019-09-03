توجه رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالقول "هل أخذتم علما قبل او بعد كلام الامين العام لـ"حزب الله"السيد حسن نصرالله بإلغاء قرار مجلس الأمن 1701؟ وهل انتم موافقون على ذلك؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لعون والحريري: هل أخذتم علما قبل كلام نصرالله أو بعده بالغاء القرار 1701؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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