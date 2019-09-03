دعموش: لن نسمح لاسرائيل بتغيير قواعد الاشتباك التي أرستها المقاومة بالدم في حرب تموز

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش الى أن ​المقاومة​ نفذت وعدها وردت على العدو ال​اسرائيل​ي وافهمته ان مقابل كل عدوان هناك رد حتما، وقد اثبتت المقاومة بالفعل من خلال عملية إفيفيم النوعية انها لن تسمح لاسرائيل بتغيير قواعد الاشتباك التي أرستها المقاومة بالدم في ​حرب تموز​ وحمت البلد من خلالها على مدى ثلاثة عشر عاما، وما بني بالدم لا يمكن لاسرائيل ان تسقطه او تقفز فوقه بسهولة.

ورأى خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في مدرسة الاناث في حوض الولاية، أن أهلنا بفعل المقاومة ووحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة يعيش بأمان على طول الحدود مع فلسطين، وفي الوقت الذي كان العدو والمستوطنون يختبئون خلف الحدود على بعد عدة كيلومترات وفي الملاجىء، كان اهلنا يتجولون على الحدود ويمارسون حياتهم الطبيعية بكل ثقة وطمأنينة وثبات، بفضل المقاومة التي تمكنت من أن تزرع الثقة والعنفوان والثبات والقوة في مجتمعنا ولدى أهلنا.

وأكد أن المقاومة بتنفيذها لوعدها أكدت أن المبادرة بيدها، وكبلت يد العدو مجددا، وأعادت تثبيت معادلة الردع، ومنعت العدو من توسيع دائرة قصفه، وبعثت برسالة اطمئنان لكل اللبنانيين ان العدو لن يجرىء على التمادي بعدوانه، وان لبنان في أمن واستقرار، وأبقت على جهوزيتها للدفاع عن لبنان امام اي تطور او استحقاق يمكن ان يقدم عليه العدو.