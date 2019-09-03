كركي ادعى على شركة ومسؤول فيها وأجراء وهميين بجرم اختلاس اموال وغش

تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ بشكوى وإدعاء شخصي أمام ​النيابة العامة المالية​ في ​بيروت​ بحق شركة "YAY" التجارية والمسؤول فيها م.خ.ع. والأجراء الوهميين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا بجرم إختلاس أموال الصندوق بالتزوير وإستعمال المزور والغش والإحتيال والتقارير الكاذبة، عطفا على نتائج الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق.

وطلب كركي إستجوابهم وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكمة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم وإلزامهم برد الأموال المختلسة وبالتعويض عن العطل والضرر. وسجلت الشكوى لدى قلم النيابة العامة المالية تحت الرقم 5818/2019.

وفي هذا السياق، حذر المدير العام "كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق عن طريق الإختلاس بالتزوير واستعمال المزور والغش والإحتيال والتقارير الكاذبة تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء".

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