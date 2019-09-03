الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في أدونيس وإخلاء مواطن مسن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخلوا مواطنًا مُسنًّا في ​أدونيس​- ​كسروان​، اثر ​اندلاع حريق​ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى، ما تسبّب بانتشار سحب من الدخان. وتوازيًا، أخمد العناصر الحريق.

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون في ​المدفون​- جبيل".