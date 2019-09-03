الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في أدونيس وإخلاء مواطن مسن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخلوا مواطنًا مُسنًّا في أدونيس- كسروان، اثر اندلاع حريق داخل شقة تقع في الطبقة الأولى، ما تسبّب بانتشار سحب من الدخان. وتوازيًا، أخمد العناصر الحريق.
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون في المدفون- جبيل".
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