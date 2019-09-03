رأى عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​جورج عطاالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ربط رئيس حزب "​القوات​" ​سمير جعجع​ عودة ​النازحين السوريين​ برحيل ​النظام السوري​ يؤكد تلقيه أمر عمليات خارجي لضرب سيادة لبنان وإستقراره وإقتصاده، كما يؤكد تعهده وإلتزامه هذه المؤامرة"، متسائلا: "ماذا لو بقي الأسد إلى ما شاء الله؟ بدك ياهن؟ بتروح معن بس ما بتبقوا هون".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطاالله لجعجع: ماذا لو بقي الأسد إلى ما شاء الله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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