لفت رئيس الدائرة الإعلامية في "حركة حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة، الى أن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ينتظرون من اللجنة التي شكلتها الحكومة اللبنانية لمناقشة الموضوع الفلسطيني مباشرة أعمالها"، مشددا على "أننا على استعداد كامل للتعامل الإيجابي مع اللجنة لتأسيس حوار لبناني فلسطيني شامل والوصول إلى نتائج عملية".
وخلال احتفال بمناسبة السنة الهجرية في مخيم المية ومية، اعتبر مرة أن "الكرة الآن أضحت في ملعب الحكومة اللبنانية وأن الحركة ترحب بأي خطوة تؤدي إلى تفاهم فلسطيني لبناني"، معربا عن رفض حماس لـ"ما يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للخطر أو ما ينتقص من حقوقهم"، داعيا إلى "استمرار التحركات والاحتجاجات الشعبية ردًا على إجراءات وزير العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مرة: ننتظر من اللجنة الحكومية اللبنانية خطوات عملية تجاه الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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