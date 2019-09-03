اخبار العالم

الادعاء المجري وجّه الاتهام لسوري بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنّ "ممثلي الادعاء في ​المجر​ أعلنوا أنّهم وجّهوا الاتهام إلى سوري يبلغ 27 عامًا، ب​الإرهاب​ وارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، حين كان عضوًا في تنظيم "داعش" عام 2015.

ولفت الادعاء إلى أنّ السوري، الّذي عرَّفه باسم "ف. حسن"، متّهم بتصفية عدد من الناس رفضوا الانضمام إلى "داعش" في 2015 في حمص ب​سوريا​"، وطالب بـ"الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء المجري وجّه الاتهام لسوري بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا