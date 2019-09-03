الادعاء المجري وجّه الاتهام لسوري بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنّ "ممثلي الادعاء في المجر أعلنوا أنّهم وجّهوا الاتهام إلى سوري يبلغ 27 عامًا، بالإرهاب وارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، حين كان عضوًا في تنظيم "داعش" عام 2015.
ولفت الادعاء إلى أنّ السوري، الّذي عرَّفه باسم "ف. حسن"، متّهم بتصفية عدد من الناس رفضوا الانضمام إلى "داعش" في 2015 في حمص بسوريا"، وطالب بـ"الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
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