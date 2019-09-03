حكومة الصين أكدت أنها تدعم بحزم رئيسة سلطات هونغ كونغ كاري لام

أكّد المتحدث باسم مكتب شؤون ​هونغ كونغ​ وماكاو في ​الحكومة الصينية​، يانغ غوانغ، في تصريح صحافي، "أنّنا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ​كاري لام​، على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة".

وكانت قد أعلنت لام، "أنّها لم تطلب أبدًا من الحكومة الصينية السماح لها بالاستقالة، لإنهاء الأزمة السياسية بالمدينة"، وذلك ردًّا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء بشأن تسجيل صوتي لها وهي تصرّح بأنّها كانت لتستقيل لو استطاعت.

وأوضحت "أنّها لم تفكّر أبدًا في طلب الاستقالة، وأنّ بكين ترى أنّ حكومتها قادرة على حلّ الأزمة دون تدخّل منها"، لافتةً إلى "أنّني قلت لنفسي مرارًا في الشهور الثلاثة الماضية إنّني يجب أن أبقى أنا وفريقي لمساعدة هونغ كونغ. لذلك أقول إنّني لم أمنح نفسي الخيار لأسلك المسار الأسهل وهو المغادرة".