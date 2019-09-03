السفير الروسي لدى أميركا: الولايات المتحدة تتطلع لانتاج الغاز بروسيا

أكد ​السفير الروسي​ لدى ​الولايات المتحدة​ ​أناتولي أنطونوف​ في تصريح إن الشركات الأميركية لا تزال تحتفظ باهتمام كبير بالسوق الروسية رغم العقوبات، حيث تتطلع للمشاركة في مشاريع غاز ب​الشرق الأقصى​ الروسي في منطقتي سخالين ويامال.

كذلك أشار إلى أن "الشركات في الولايات المتحدة مهتمة بمجالات أخرى مثل صناعة الأغذية وإنتاج السليوز وإنتاج المأكولات البحرية و​السياحة​"، مشددا على أن "الشركات الأميركية مهتمة بالاستثمار في مناطق الشرق الأقصى وليس في مناطق تقليدية من ​روسيا​ كوسط وغرب البلاد"، لافتا إلى "نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي رغم العقوبات".

وشدد على إن "التجارة الثنائية نمت في 2018 بنسبة 13% مقارنة بالعام 2017 لتصل إلى 27.5 مليار ​دولار​، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يحافظ على منحى نمو إيجابي في 2019، إذ بلغ في النصف الأول من العام الجاري نحو 13.8 مليار دولار"، مضيفةً: "صنفت في 2017 كأكبر مستثمر في ​الاقتصاد​ الروسي وفقا لبيانات ​الأمم المتحدة​، وخلال العام المذكور بلغت استثمارات الولايات المتحدة في روسيا 39.1 مليار دولار".