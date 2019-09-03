شاب مغربي يموت غرقا في إيطاليا أثناء محاولة إنقاذ شقيقته

لقي شاب مغربي مصرعه غرقا، في أوفادا، في مقاطعة ألساندريا في إقليم بييمونتي في إيطاليا، بعدما حاول التدخل لإنقاذ غريق.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاثنين، تفاصيل هذه الفاجعة، التي شهدتها المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، موضحة أن الأمر يتعلق بالمغربي محمد بامو، البالغ من العمر 24 سنة، والذي كان يعمل سائق شاحنة، ويقيم في أوفيكلو.

وقالت ذات المصادر إن بامو حل في المنطقة السياحية، يوم السبت الماضي، ليمضي اليوم مع عائلته في “سكندو لاكو”، المنتجع، الذي يضم ثلاثة برك مائية، مضيفة أنه، خلال اليوم، إحدى شقيقات الهالك دخلت للسباحة في بركة، فغرقت.

وزادت المصادر ذاتها أن الهالك تدخل لإنقاذ شقيقته، غير أنه لم يكن متقنا للسباحة، ما تسبب في غرقه بسبب عمق البركة المائية، فيما تدخل أحد أقاربه لإنقاذ شقيقته.

حالة غرق الشاب المغربي محمد بامو خلفت حالة ذعر وسط المصطافين في المنطقة السياحية، المعروفة في إيطاليا، حيث تدخل الكثيرون لمحاولة إنقاذه، إلا أن لا أحد منهم، أو من فرق الإنقاذ تمكن من الوصول إليه.