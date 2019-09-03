الزفزافي يسمع هتافات مشجعي اتحاد طنجة من أجل “حراك الريف” ويبعث رسالة خاصة لهم

بعد خروج مشجعي فريق اتحاد طنجة بشعارات تطالب بالحرية لمعتقلي حراك الريف، وجه القيادي في الحرك ناصر الزفزافي رسالة خاصة للمشجعين المتعاطفين معه.

وقال أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي، اليوم الإثنين، إنه وخلال اتصال ناصر اليوم بوالدته، من سجنه برأس الما بفاس، أسمعته والدته تسجيلات مشجعي اتحاد طنجة الذين هتفوا من أجل الحراك أمس.

ويقول الزفزافي الأب، إن ناصر تحفز بسماع هتافات المشجعين، حيث بعث تحياته لمشجعي فريق اتحاد طنجة، واعدا إياهم باللقاء مستقبلا “إن كتبه الله ليرد التحية والشكر، وإن حصل غير ذلك سيكون قدر لا مفر من قضاء الله”.

الزفزافي الأب علق على هتافات مشجعي فريق اتحاد طنجة بوصف الإلتراس بـ”الرقم الصعب”، وأنهم “صوت المقهورين”.

يشار إلى أن فصيل مشجعي فريق اتحاد طنجة، نظم مسيرة حاشدة جابت مدينة الحسيمة، بالتزامن مع مباراة فريقه ضد فريق الشباب الحسيمي، رافعا شعارات المطالبة بالحرية لمعتقلي حراك الريف.