في مبادرة هي الأولى من نوعها..أكشاك للقراءة في حدائق البيضاء

في مبادرة هي أولى من نوعها، أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء، عن افتتاح أكشاك خاصة بالقراءة، قريبا، في العديد من حدائق الدار البيضاء من بينها مقاطعة المعاريف.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، نشرته مقاطعة المعاريف على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه سيجري فتح باب التنافس بين الشركات من أجل تجهيز أكشاك تضم مكتبات في الحدائق العمومية بالعاصمة الاقتصادية.

وحسب المصدر ذاته، سيجري افتتاح كشك للقراءة في كل حديقة عامة، في الدار البيضاء.

وأعلن مجلس مدينة الدار البيضاء، أن آجال وضع الملفات، تمتد إلى يوم 17 شتنبر الجاري،وتتضمن الصفقة على أعمال البناء والتطوير والكهرباء، حيث من المرتقب ان تكون هذه الاكشاك الأولى من نوعها في المغرب.