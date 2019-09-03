أحمد بن بريك يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الوفاء الخميس المقبل

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، أعضاء الهيئة الإدارية و روؤساء اللجان وأعضاء الجمعية الوطنية وأبناء شعب الجنوب كافة للمشاركة الفعالة في مليونية الوفاء للإمارات، لمناهضة الهجمة الشعواء على أشقائنا دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، التي ستقام في كل من العاصمة عدن ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت يوم الخميس القادم الموافق 5 سبتمبر 2019م .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الجمعية بالعاصمة عدن بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية.

وفي الاجتماع قدم رئيس الجمعية الوطنية شرحا تفصيليا عن الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن من قبل الجماعات الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني المتدثرة بعباءة الشرعية، وما آلت إليه تلك الأحداث في فضح مخططهم التخريبي ونواياهم الخبيثة تجاه المحافظات الجنوبية بشكل عام، وقيادة المجلس الانتقالي بشكل خاص.

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واستعرض بن بريك دور قيادة المجلس الانتقالي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات الجنوبية، في التعامل مع تلك الأحداث وحالة الإرباك التي عاشتها العاصمة عدن وأبين من قبل تلك القوى الإرهابية وخلاياها النائمة بكل حنكة لإحباط مخططهم في إسقاط الجنوب كاملا بيد الإرهاب .

وأشاد اللواء بن بريك بالدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية والعسكرية والمقاومة الجنوبية في وتعاملها السريع في إخماد تلك الفتنة والتصدي لها والدفاع عن الأرض والعرض من تلك الهجمة والتهديدات الإرهابية على عدن والجنوب بشكل عام.

مؤكداً بالقول " إننا أمام قضية كسبناها عسكريا وسياسيا وخلقنا شراكة حقيقية مع دول التحالف العربي في محاربة مليشيات إيران و أيضاً مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، ومرحلتنا القادمة هي كيفية الحفاظ على تلك المكاسب العظيمة ، من خلال تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية لشعب الجنوب الذي عانا طوال السنوات الماضية من بطش واستبداد تلك القوى " .