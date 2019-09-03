شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تودع سنوات التقشف وتسدد قرضا روسيا قبل موعده بعامين والان مع التفاصيل

أعلنت قبرص، الإثنين، أنها سددت بشكل كامل قرضا حصلت عليه من روسيا عام 2011 بقيمة 2,5 مليار يورو، وذلك قبل سنتين من موعد استحقاق آخر دفعاته.

وكتب وزير المالية هاريس جيورجيادس على تويتر: "قبل وقت قصير تم تسديد القرض الروسي بشكل كامل".

وتابع "بوسع قبرص الآن الاقتراض من الأسواق الدولية بارتياح".

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وكانت قبرص اقترضت هذا المبلغ من موسكو في عام 2011 في خضم الأزمة المالية التي عصفت باقتصادها بسبب ارتباط مصارفها الوثيق باليونان الغارقة في الديون.

وتمت إعادة جدولة الدين بعد عامين إثر تلقي نيقوسيا قرضا من الاتحاد الأوروبي قيمته 10 مليارات يورو، مع تمديد مدة السداد لعام 2021 وتخفيض معدل الفائدة.

وقررت نيقوسيا سداد القرض قبل موعده بعد نجاح عملية إصدار سندات هذا العام.

وعاد الاقتصاد القبرصي لتحقيق نمو بعد سنوات من التقشف خصوصا مع تحقيق قطاع السياحة أرقاما قياسية.