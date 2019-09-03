شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تؤكد دعمها "الحازم" لرئيسة هونج كونج والان مع التفاصيل

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تأييدها دعمها "الحازم" لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام عقب تسريب تسجيل تقول فيها إنها تعتزم الاستقالة.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في الحكومة الصينية يانغ غوانغ للصحفيين"إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة".