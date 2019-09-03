بالفيديو: في حادثة مأساوية... جدّ يسحق حفيدته تحت عجلات السيارة!

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الفتاة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهي تلعب في الطين بمنتصف الطريق، وفجأة قاد جدها السيارة، وقام بسحق الأخيرة أسفل العجلات.

الى ذلك، قال الشخص المطلع على الأمر إن عائلة الطفل كانت وراء السيارة، ويبدو أن الجد نسي حفيدته أمام السيارة وتسببت في وقوع مأساة، وتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.