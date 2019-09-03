وثق مقطع فيديو لقطات مروعة للحظة سحق جد حفيديته أسفل عجلات سيارته، أثناء جلوسها في منتصف الشارع وتلعب في الطين.
الى ذلك، قال الشخص المطلع على الأمر إن عائلة الطفل كانت وراء السيارة، ويبدو أن الجد نسي حفيدته أمام السيارة وتسببت في وقوع مأساة، وتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في حادثة مأساوية... جدّ يسحق حفيدته تحت عجلات السيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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