اشتهر شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأطول إبهام في يده اليمني ويبلغ 13 سنتيمترا.
ونشر الشاب الأميركي جاكوب بانا "20 عاما"، على موقع Tik Tok، مقطع فيديو يعرض فيه طول إبهامه، وسرعان ما جمع أكثر من مليوني مشاهدة، وأرسل له عشرات الآلاف طلبات صداقة.
ويقول بانا في الفيديو: "مرحبا بالجميع، هذا إبهامي، إنه طويل جدا، ولكنه حقيقي"، ويبدأ بعدها باستعراض ما يثبت طول إبهامه الشاذ، وفي النهاية يثبت أنه إبهام حقيقي.
وأوضح الشاب: "ليس هناك تفسير لهذا الطول الشاذ... عندما يراه الناس يستغربون ويتعجبون، ويحاولون مقارنته بإبهامهم... هذا يسعدني كثيرا. إنه شيء رائع أن تتميز عن الآخرين، وأن تتقبل خصائصك الشخصية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أطول إبهام في العالم يشعل مواقع التواصل... شاهدوا كم بلغ حجمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.