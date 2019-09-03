مجلس الأنبار يصوت على عدم إدخال النفايات الملوثة بالإشعاعات إلى المحافظة

صوت مجلس الأنبار، الثلاثاء، على تحويل ناحية الرمانة إلى قضاء، كذلك صوت على عدم إدخال النفايات الملوثة بالإشعاعات إلى المحافظة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أحمد حميد شرقي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس صوت بالأغلبية على تحويل ناحية الرمانة (360 كم غرب الرمادي) إلى قضاء كونها مستوفية الشروط القانونية من عدد السكان والحدود الإدارية".



وفي سياق منفصل، أشار البيان، إلى أن "مجلس الأنبار صوت على عدم إدخال النفايات الملوثة بالإشعاعات إلى المحافظة".



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