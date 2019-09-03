كاليفورنيا... 25 جثة متفحمة و9 مفقودين في أعماق المحيط

عثر الغواصون قبالة سواحل كاليفورنيا الجنوبية، الاثنين، على 25 جثة متفحمة جراء حريق شب في سفينة تقل أشخاص كانوا يتجهون للغوص قبالة جزيرة سانتا كروز.

وأشارت التقارير إلى أن حريقا نشب في سفينة مخصصة للغوص الترفيهي، قبل فجر الاثنين، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا، فيما ما زال حرس السواحل الأميركية يواصل عمليات 9 آخرين اعتبروا حتى الآن في عداد المفقودين.



وقال حرس السواحل الأميركي إن السفينة، التي يبلغ طولها 22 مترا والمجهزة لرحلات بحرية مخصصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، مشيرين إلى أنها ترقد حاليا على عمق نحو 20 مترا تحت سطح البحر وعلى بعد 20 مترا فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة مدينة سانتا باربارا.

وقال الملازم أول في حرس السواحل ماثيو كرول إن السلطات استعادت 20 جثة واكتشفت 5 جثث أخرى لم يتمكن رجال الإنقاذ من استعادتها بسبب الظروف غير المواتية تحت السفينة.

Advertisements