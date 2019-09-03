البنك المركزي ينشئ علاقة مصرفية مع برنامج 'RAMP'

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المضي في إنشاء علاقة مصرفية مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيات "RAMP" التابع للبنك الدولي، مبيناً أن العلاقة تضمنت الاستثمار في السندات التي يصدرها.
وأضاف البنك، أنه "ومن طريق دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية أُعدت خطة للتعاون مع البنك الدولي في جانب إدارة الاحتياطيات، والاستثمار بالسندات المصدرة بعملة الدولار، بما لا يقل عن 300 مليون دولار".
ويعد البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيات "RAMP" التابع للبنك الدولي منبراً لتقديم الاستشارات في تطوير إدارة الأُصول والاحتياطيات في البلدان النامية، والمؤسسات الدّولية؛ لتمكينها من تعظيم مواردها المالية.
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