الادعاء في المجر يتهم سوريًّا بالانتماء لداعش

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/9/3 12:31 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الشرطة المجرية - أرشيفية
وجّه الادعاء العام في المجر، الثلاثاء، الاتهام لسوري بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي مارس/آذار الماضي، أمرت محكمة مجرية بإلقاء القبض على الشاب السوري (27 عاما)، والذي عرف باسم (ف. حسن) للاشتباه بتورطه في أعمال قتل في بلاده باعتباره عضوا في تنظيم داعش.
وطالب الادعاء بالحكم على المتهم السوري بالسجن مدى الحياة.
وكشفت السلطات المجرية عن أن المتهم السوري مشتبه بإعدامه نحو 20 فردا خلال عام 2016 جميعهم من أقارب شخص من مدينة حمص رفض الانضمام لداعش.
يذكر أن البرلمان المجري قرر بغالبية ساحقة إعادة تفعيل قانون يقضي بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا البلاد، في خطوة تعد تجاوزا جديدا من قبل الحكومة المجرية لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الجديد الذي تمّ تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل رفض 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وعدلت المجر في عام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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