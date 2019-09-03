الان تتابع مصدر أمني مصري: مسلحون يخطفون 10 مدنيين في سيناء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قال مصدر أمني مصري، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين “تكفيريين” مجهولين قاموا باختطاف 10 مدنيين على الطريق الدولي قرب منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، فيما صرح بأنه تم قتل أربعة “تكفيريين”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم، إن مسلحين مجهولين قاموا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بقطع الطريق الدولي العريش – القنطرة في منطقة بئر العبد، وإيقاف وتفتيش السيارات المسافرة وتمكنوا من اختطاف ستة مدنيين.
وأشار إلى أن المسلحين هاجموا كذلك منزلا في قرية مصفق، التي تقع على الطريق الدولي، واختطفوا أربعة مواطنين من أسرة واحدة من قبيلة الدواغرة.
ولفت المصدر الأمني إلى أن قوات الأمن طاردت المهاجمين في صحراء المنطقة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية قصفت سيارة للجماعات التكفيرية بصاروخ ما أدى إلى مقتل أربعة “تفكيريين”.
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