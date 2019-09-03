ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء في معظم بلدان الخليج

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق بالسعودية، واحتماليةتشكل الضباب فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت.



السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن طقس الإمارات، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا، رطبا ليلاً وفى صباح الأربعاء، مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربًا، والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

ولفت المركز إلى أن الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10، والثانى عند الساعة 04:13، الجزر الأول عند الساعة 09:37، والثانى عند الساعة 02:22. وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19: 12، والثانى عند الساعة 14:01، والجزر الاول عند الساعة 48: 18، والثانى عند الساعة 06:57.

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الكويت توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 49° درجة والصغرى 31° درجة مئوية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حارًا مع بعض السحب أحياناً ويكون رطبًا نسبياً خلال الليل.

وبالنسبة الرياح ستكون شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار، بينما يبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 أقدام فى عرض البحر. درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 25%. سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم، غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع على المناطق الجبلية، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة، وتشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.