بكين تؤكد دعمها "الحازم" لرئيسة هونج كونج

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تأييدها دعمها "الحازم" لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام عقب تسريب تسجيل تقول فيها إنها تعتزم الاستقالة.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في الحكومة الصينية يانغ غوانغ للصحفيين"إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة". Advertisements Advertisements

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