ميشال افرام رئيسا لمجلس أمناء إيكاردا لعام 2020

أعلنت السيكريتاريا العالمية للمجلس العلمي العالمي للعلوم، في بيان، عن "انتخاب المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ​ميشال افرام​ رئيسا لمجلس أمناء "إيكاردا" من تاريخ 1 كانون الثاني 2020".

وحدد البيان صفات افرام "الاستثنائية" إضافة الى إنجازاته المتعددة ونبذة عن سيرته الذاتية.