ميشال افرام رئيسا لمجلس أمناء إيكاردا لعام 2020

أعلنت السيكريتاريا العالمية للمجلس العلمي العالمي للعلوم، في بيان، عن "انتخاب المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام رئيسا لمجلس أمناء "إيكاردا" من تاريخ 1 كانون الثاني 2020".
وحدد البيان صفات افرام "الاستثنائية" إضافة الى إنجازاته المتعددة ونبذة عن سيرته الذاتية.
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