اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ الى انه "لاننا تعلمنا ان لا نقول فول حتى يصير بالمكيول فاننا ننتظر ترجمة أقوال اللقاء الاقتصادي الى واقع ملموس لإعادة بناء الثقة بين ​الدولة​ ومواطنيها قبل الخارج ولتبدأ معها مسيرة الإنقاذ الحقيقي، والأيام الطالعة ستكشف مدى الالتزام والصدقية بعيدا عن الارتجال".

ولفت هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "دائما وأبدا لو طبقت القوانين لم نكن بحاجة لمناقشة اكثرية البنود الانقاذية التي طرحت للنقاش، اذا كنتم جديين فالف باء الإنقاذ تنفيذ القوانين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: اذا كنتم جديين فالف باء الإنقاذ تنفيذ القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.