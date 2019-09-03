دعار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تعقد الاربعاء في 11 ايلول لدرس مشروع القانون الرامي الى حوافز لقطاعي الشباب والرياضة، واقتراح القانونالرامي لانشاء منطقة اقنصادية خالصة في قضاء زحلة، واقتراح القانون الرامي لانشاء منطقة اقتصادية خاصة في ​بعلبك الهرمل​، ومشروع قانون الرامي الى تنظيم مهنة كيروبراكت في ​لبنان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تعقد الاربعاء في 11 ايلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.