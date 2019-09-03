ركّز رئيس الدائرة الإعلامية في "حركة حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة، على أنّ "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ينتظرون من اللجنة الّتي شكّلتها الحكومة اللبنانية لمناقشة الموضوع الفلسطيني، مباشرة أعمالها"، مؤكّدًا "أنّنا على استعداد كامل للتعامل الإيجابي مع اللجنة لتأسيس حوار لبناني فلسطيني شامل، والوصول إلى نتائج عمليّة".
وشدّد خلال احتفال بمناسبة السنة الهجرية وتكريم حجاج بيت الله، أُقيم في قاعة مجمع الأقصى الاجتماعي في مخيم المية ومية، على أنّ "الكرة الآن أضحت في ملعب الحكومة اللبنانية، وأنّ "حركة حماس" ترحّب بأيّ خطوة تؤدّي إلى تفاهم فلسطيني لبناني".
ولفت مرة إلى أنّ "حماس" ترفض ما يعرّض حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للخطر أو ما ينتقص من حقوقهم"، داعيًا إلى "استمرار التحركات والاحتجاجات الشعبيّة ردًّا على إجراءات وزير العمل". وأشار إلى "وحدة الموقف الفلسطيني"، مركّزًا على "تمسّك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعودة والمقاومة وإزالة الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: نرفض ما يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان للخطر أو ما ينتقص من حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.