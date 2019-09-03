حماس: نرفض ما يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان للخطر أو ما ينتقص من حقوقهم

ركّز رئيس الدائرة الإعلامية في "​حركة حماس​" في منطقة الخارج ​رأفت مرة​، على أنّ "​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​ ينتظرون من اللجنة الّتي شكّلتها ​الحكومة اللبنانية​ لمناقشة الموضوع الفلسطيني، مباشرة أعمالها"، مؤكّدًا "أنّنا على استعداد كامل للتعامل الإيجابي مع اللجنة لتأسيس حوار لبناني فلسطيني شامل، والوصول إلى نتائج عمليّة".

وشدّد خلال احتفال بمناسبة السنة الهجرية وتكريم حجاج بيت الله، أُقيم في قاعة مجمع الأقصى الاجتماعي في ​مخيم المية ومية​، على أنّ "الكرة الآن أضحت في ملعب الحكومة اللبنانية، وأنّ "حركة حماس" ترحّب بأيّ خطوة تؤدّي إلى تفاهم فلسطيني لبناني".

ولفت مرة إلى أنّ "حماس" ترفض ما يعرّض حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للخطر أو ما ينتقص من حقوقهم"، داعيًا إلى "استمرار التحركات والاحتجاجات الشعبيّة ردًّا على إجراءات وزير العمل". وأشار إلى "وحدة الموقف الفلسطيني"، مركّزًا على "تمسّك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعودة والمقاومة وإزالة الاحتلال".