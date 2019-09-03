لجنة البيئة اوصت بإدانة الجريمة البيئية التي ارتكبتها اسرائيل في مزارع شبعا

اطلعت لجنة ​البيئة​ النيابية خلال اجتماعها في ​ساحة النجمة​ على الجريمة البيئية التي ارتكبتها ​اسرائيل​، وفق ما اعلن رئيسها النائب ​مروان حمادة​، بحق احراج تاريخية في ​مزارع شبعا​، واوصت ​وزارة البيئة​ بإدانة الجريمة ومراسلة ​الامم المتحدة​ والمنظمات البيئية لان ​العدو الاسرائيلي​ احرق احراجنا داخل وخارج الخط الازرق. واشار حمادة الى ان اللجنة اطلعت على قانوني يتعلق ب​المحميات​ و​جبل الريحان​، وقررت اللجنة الطلب من هيئة مكتب ​مجلس النواب​ ادراجهما على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، كما استعرضت اللجنة نتائج جلسة الحكومة الخاصة بالبيئة، وقررت دعوة مجلس الانماء والاعماء للبحث بملف المطامر حول بيروت.

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