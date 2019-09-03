قوى الأمن: توقيف مواطن هدد مواطنة بنشر صورها بهدف التشهير

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ورد الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدمة من مواطنة الى ​القضاء​ المختص، ضد شخص بجرم نشر صور وتشهير"، مشيرة الى أنه "من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا بالتاريخ ذاته من توقيف المشتبه به، وهو لبناني من مواليد عام 1984".

وأوضحت المديرية أنه "بالتحقيق معه، اعترف انه كان على علاقة مع المدعية، وكانت ترسل له صور حميمة نتيجة الضغط عليها من قبله، وعندما طلبت منه انهاء العلاقة، نشر صورها بهدف التشهير بها، وقد جرى ضبط هاتفه وقد أودع القضاء المختص، بناء على اشارته".