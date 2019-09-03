هاشم: لتقديم شكوى لدى الجهات الدولية المعنية بالبيئة ضد همجية اسرائيل

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح ادلى به من ​مجلس النواب​، وعلى هامش مشاركته في اجتماع لجنة ​البيئة​ النيابية، الى أنه "كما أصبح معروفا فقد أقدم ​العدو الاسرائيلي​ قبل ايام على قصف مناطق ​مزارع شبعا​ الجزء المحرر منها والجزء المحتل المحاذي للجزء المحرر وافتعل حرائق في هذه المنطقة وجعل من الغابات والسنديان والملول المعمرة التي يزيد عمرها على ال 500 سنة أرضا محروقة، وطبعا هذه هي همجية اسرائيل التي تعود على قتل ​الحياة​ بشرا وشجرا وحجرا، وهذا دليل على همجية هذا العدو وعدوانيته".

أضاف: "وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، فقد أثرنا هذا الموضوع على أكثر من مستوى، واليوم كان مادة اساسية في لجنة البيئة وقد اثرنا هذا الموضوع خلال الجلسة مع وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ لكي تقوم ​الحكومة​ بواجبها تجاه هذا الاعتداء الصهيوني السافر وان تتقدم بشكوى عاجلة لدى كل الجهات الدولية والمعنية، سواء كان في ​مجلس الامن​ او لدى المنظمات التي تهتم بالبيئة وبكل ما يعني الحياة"، متمنيا "الاستعجال بالتقدم بهذه الشكوى وفضح هذه الممارسات الاسرائيلية التي لا تقف عند حدود البشر انما تطال الحجر والشجر".