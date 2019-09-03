أعلنت إدارة مصرف "فرنسبنك"، في بيان، أنّه "يهمّ إدارة مصرف "فرنسبنك" ش.م.ل. أن توضح أنّ محاولة السطو الّتي تعرّض لها فرعه في ​أبي سمراء​- ​طرابلس​ في الثالث من أيلول 2019 لم تنجح، إذ تمّ التصدّي لها من قبل حارس الفرع، ولم يصب أيّ من الزبائن بأذى بأيّ أذى. وتتولّى القوة الأمنية التحقيق في هذا الشأن".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "فرنسبنك": محاولة السطو على فرع أبي سمراء لم تنجح ولم يصب أي من الزبائن بأذى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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